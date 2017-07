Kunstnerforbund: SU til nyuddannede vil kunne betale sig

- Jeg tror, at de nyuddannede ville se det som et stort ansvar og et stort privilegium, at de ville kunne gøre det, de brænder for, 24 timer i døgnet.

Samfundet vil ikke fortryde at give nyuddannede kunstnere SU et år efter studierne.

- Man vil få så meget kunst for det, så meget omtanke, så meget igen, at man hurtigt vil kunne se, at det vil være en god idé, siger formanden.

Det er De Konservative, som ifølge DR har foreslået, at nyuddannede kunstnere skal modtage SU et år efter endt uddannelse.

Forslaget skal sikre, at nye kunstuddannede får tid til at begynde en karriere inden for deres uddannelse i stedet for at bruge tid på dagpengesystemet.

- Jeg kan ikke forestille mig noget bedre forslag, som ville have større virkning, når det handler om, hvor vi skal lægge pengene for at få mest kunst for dem, lyder det fra Nis Rømer fra BKF.

Ifølge ham ligger billedkunstnerne helt i bund, når man ser på deres indtægt i det første år efter studierne i forhold til andre nyuddannede.

- Det er fordi, der ikke findes et etableret jobmarked. Folk skal selv sætte deres produktion i gang, dyrke kontakter, blive kendte og finde ud af, hvordan man får det hele til at fungere, siger han.

- Andre kan gå ud og tage et arbejde, men det kan man ikke som billedkunstner. Så det er et meget særligt område, lyder det.

Nis Rømer er sikker på, at et år på SU vil kunne gøre hele forskellen.

- Så ville man kunne komme i gang på det tidspunkt, hvor man er aller skarpest, der hvor man er sulten på at komme i gang og har den mest opdaterede viden, siger han.

Der er ikke umiddelbart opbakning til forslaget fra Venstre eller Dansk Folkeparti.

Venstres kulturordfører, Britt Bager, peger på, at man kan søge midler fra Statens Kunstfond, både hvis man er nyuddannet og etableret kunstner.