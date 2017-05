Kundbypigen får seks års fængsel for terrorplaner

Anklager Kristian Kirk krævede, at pigen skulle i forvaring.

Retten i Holbæk idømmer en 17-årig pige fra Kundby seks års fængsel. Tirsdag blev hun kendt skyldig i anklager om at planlægge bombeangreb mod to skoler.

Men pigens forsvarer, advokat Mette Grith Stage, mente derimod, at forvaring var en alt for hård foranstaltning.

- Man sender ikke en teenager i forvaring. Man sender hende i fængsel, sagde hun blandt andet.

Den 17-årige pige var tydeligt lettet, da hun fik sin dom ved Retten i Holbæk. Anklager Kristian Kirk krævede pigen forvaringsdømt, men sådan gik det ikke.

Pigen har sagen igennem ikke udvist de store følelser, men torsdag var der ingen tvivl om, at hun var lettet over dommen. Det samme gjorde sig gældende for pigens mor, som græd af glæde.

Fra sit pigeværelse i den vestsjællandske by Kundby forsøgte den dengang 15-årige pige i efteråret 2015 at tage kontakt med Islamisk Stat og organisationens leder.

Hun fik hul igennem til flere militante islamister, og i løbet af ganske kort tid blev hun radikaliseret. Det skete efter en rejse til Tyrkiet i sommeren 2015

Hun satte sig siden for at gennemføre et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle, hvor pigen var blevet mobbet. Angrebet skulle rettes mod en gallafest på skolen i januar 2016. Bomben skulle indeholde sprængstoffet TATP.

Stoffet har optrådt i flere terrorsager og er kendt under navnet Satans Mor på grund af sin ustabilitet. Pigen havde købt både brintoverilte og acetone i to Matas-butikker.

Kemikalierne indgår i sprængstoffet, og pigen lå også inde med manualer til fremstilling af bomber.

Gallafesten på Sydskolen i Fårevejle løb af stablen 8. januar. Angrebet blev aldrig til noget. Pigen nåede ikke engang frem til at fremstille en funktionsdygtig bombe.

Herefter ændrede pigen planer og udså sig et nyt mål, den jødiske Carolineskole i København. Den plan blev heller ikke ført ud i livet.

3. januar 2016 blev pigen anholdt, og siden har hun siddet fængslet. Først på den sikrede institution Grenen og siden i Vestre Fængsel.

På institutionen stak hun en pædagog ned med et skår fra et knust spejl. Det har hun gennem hele sagen erkendt, og det forhold blev hun også dømt for.

Pigen har nu 14 dage til at beslutte sig for, om hun vil anke sagen eller ej.