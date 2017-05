Kundbypigen er psykisk skrøbelig og selvusikker

Tidligere tirsdag blev pigen kendt skyldig i at planlægge bombeangreb mod to skoler. En overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelse, mente et enigt nævningeting.

De personlige oplysninger om pigen bliver fremlagt i forbindelse med forhandlingen om, hvilken straf pigen skal have.

Anklagemyndigheden vil i stedet for en almindelig fængselsstraf have pigen idømt forvaring. Det er en tidsubestemt foranstaltning, der kan gives til særligt farlige kriminelle.

Retslægerådet er ikke tvivl. Pigen er så farlig, at en forvaringsdom er påkrævet for at skærme samfundet mod hende, indtil hun ikke længere er farlig.

Rådet er den højeste lægefaglige instans inden for dansk ret.

- På den anden side må man sige, at der ikke er fortilfælde i dansk ret, hvor en så ung og ustraffet person er idømt forvaring, lyder det fra anklager Kristian Kirk.

Undersøgelserne af pigen har vist, at hun ikke er sindssyg. Hun lider heller ikke af epilepsi, adhd eller autisme. Men på en række punkter er hun forstyrret psykologisk.

Blandt andet har hun såkaldte overbliksvanskeligheder, og hun har svært ved at knytte sig til andre og føle nærhed, lyder det i undersøgelsen.

Undersøgelsen fastslår dog, at pigen har en almindelig evne til at føle empati, og hun forstår også de almindelige sociale spilleregler.

Den unge pige har ifølge undersøgelsen behov for en ideologi for at skabe sig en identitet, og det er blevet islam, som hun konverterede til i oktober 2015. Det skete, få måneder før hun blev anholdt.

Mentalerklæringen i sagen fastslår, at det blandt andet er pigens ustabile barndom med en mor med psykiske problemer og manglende kontakt med sin far, der er årsag til hendes psykiske problemer.