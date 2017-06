Kundbypigen anker: Hun vil frifindes

Forleden meldte anklagemyndigheden, at man anker afgørelsen. Kravet er, at den nu 17-årige pige skal idømmes forvaring.

Derfor kommer det ikke som den store overraskelse, at den nu 17-årige pige også vil tage skridtet videre til landsretten.

Under sagen i byretten krævede anklager Kristian Kirk, at pigen skulle idømmes forvaring.

Forvaring kan idømmes i stedet for straf i sager, hvor den dømte anses som meget farlig, og hvor retten anser en tidsubestemt indespærring som nødvendig for at forhindre ny kriminalitet.

I dette tilfælde nye planer om terror.

Kravet om forvaring kom efter en anbefaling fra Retslægerådet.

Pigen er så farlig, at en forvaringsdom er påkrævet for at skærme samfundet mod hende, indtil hun ikke længere er farlig, lød det fra rådet.