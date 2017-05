Kundby-pigen kan komme til at afsone i fængsel med voksne

Det kan godt være, at en fængselsstraf i et voksent fængsel tilfredsstiller samfundets behov for at statuere et eksempel. Men for en 17-årig pige er seks års fængsel meget alvorligt.

Det siger direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, efter at Retten i Holbæk har idømt en 17-årig pige fra Kundby seks års fængsel.