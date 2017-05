Kundby-anklager: Jeg har ingen forklaring på strafrabat

- Jeg synes, at det er lige rigeligt rabat at give til en terrordømt. Det vil vi i anklagemyndigheden overveje, om vi kan leve med, siger anklager Kristian Kirk, efter at pigen fra Kundby har fået sin dom på seks års fængsel.

Det kommer som en stor overraskelse for anklagemyndigheden, at en 17-årig terrordømt pige torsdag blev idømt seks års fængsel ved Retten i Holbæk.

Kristian Kirk medgiver, at der skal tages hensyn til pigens alder, men her har hensynet ifølge anklagemyndigheden været for stort.

- Der skal gives en rabat, det er der ingen tvivl om. I drabssager gives der cirka en tredjedel i rabat, hvis man er mindreårig. Men hvorfor man har givet mere her, har jeg ingen forklaring på, siger han.

Anklageren krævede pigen forvaringsdømt, men sådan gik det altså ikke.

- Det er meget lavere, end jeg havde troet. Vi er ikke skuffet, men jeg er i tvivl, om det er rigtigt, og derfor vil vi overveje, om vi skal anke den, siger Kristian Kirk.

Forvaring kan idømmes i stedet for straf i sager, hvor den dømte anses som meget farlig, og hvor retten anser en tidsubestemt indespærring som nødvendig for at forhindre ny kriminalitet. I dette tilfælde nye planer om terror.

Retten lagde i dommen vægt på pigens unge alder ved gerningstidspunktet. Hun var 15 år gammel, da hun i januar 2016 blev anholdt.

Der blev også lagt vægt på, at pigen ikke tidligere er straffet.

Kravet om forvaring kom efter en anbefaling fra Retslægerådet. Pigen er så farlig, at en forvaringsdom er påkrævet for at skærme samfundet mod hende, indtil hun ikke længere er farlig, lød det.

Den unge pige har ifølge psykiatriske og psykologiske undersøgelser behov for en ideologi for at skabe sig en identitet, og det er blevet islam, som hun konverterede til i oktober 2015.

Mentalerklæringen fastslog også, at det blandt andet er pigens ustabile barndom med en mor med psykiske problemer og manglende kontakt med sin far, der er årsag til hendes psykiske problemer.

Afgørelsen blev truffet med 9 af 12 stemmer i nævningetinget. To stemmer var for en forvaringsdom, mens en var for 10 års fængsel.