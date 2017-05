Kundby-anklager: Jeg har ingen forklaring på straf-rabat

- Jeg synes, at det er lige rigeligt rabat at give til en terrordømt. Det vil vi i anklagemyndigheden lige overveje, om vi kan leve med, siger anklager Kristian Kirk, efter at Kundbypigen torsdag er blevet idømt seks års fængsel.

Det kommer som en stor overraskelse for anklagemyndigheden, at en 17-årig terrordømt pige torsdag blev idømt seks års fængsel ved Retten i Holbæk.

Kristian Kirk medgiver, at der skal tages hensyn til pigens alder, men her har hensynet ifølge anklagemyndigheden været for stort.

- Der skal gives en rabat, det er der ingen tvivl. I drabssager gives der cirka en tredjedel i rabat, hvis man er mindreårig. Men hvorfor man har givet mere her, det har jeg ingen forklaring på, siger han.

Anklageren krævede pigen forvaringsdømt, men sådan gik det altså ikke.