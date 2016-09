København er nummer to på listen over hovedstæder i EU, som indbyggerne er allermest tilfredse med at bo i.

Kun i Vilnius er indbyggerne mere tilfredse end i København

Dermed kommer København på ind på en andenplads på listen over europæiske hovedstæder, kun overgået af Vilnius, hovedstaden i Litauen. Her svarer 98 procent, at de er tilfredse.

Indbyggerne i de forskellige hovedstæder er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med de muligheder, som byen tilbyder, byplanlægningen, niveauet af bæredygtighed og turisme- og kulturlivet.

Derudover er de blevet spurgt om emner som arbejdsløshed, boligsituationen i deres by, migration, fattigdom og social eksklusion.

Det kommer ikke som en overraskelse for fremtidsforsker og sociolog Birthe Lindahl, at københavnerne er tilfredse, for der er blevet investeret massivt på punkter som bæredygtighed og byplanlægning, fortæller hun.

Men københavnernes tilfredshed kan blive truet fremover, hvis diversiteten i byen fortsætter med at skrumpe.

- Det gør en by attraktiv, når der er en stor diversitet, plads til forskellige kulturer og grobund for kreative miljøer, for så sker der noget nyt i en by.

- Men i takt med, at byen bliver stadig dyrere, og mest tiltrækker en rig elite, kan man frygte, at en stor del af den diversitet og kreativitet, som København i dag kan bryste sig af, vil gå tabt, siger Birthe Lindahl.

Undersøgelsen fra Eurostat viser desuden, at folk i højere grad lever alene i de nordiske storbyer end i resten af Europa.

Det skyldes ifølge Birthe Lindahl blandt andet, at de nordiske lande har et velfærdssamfund, der giver mulighed for det, og fordi mange i København har råd til et godt liv, selv om de bor alene.

- Det er attraktivt at bo alene for os i forhold til andre lande, hvor der ikke har været den samme frigørelse. De har heller ikke på samme måde en velfærdsstat, der støtter og gør det muligt at bo alene, fortæller hun.