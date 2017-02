Kun halvt så mange politikadetter som ønsket på første hold

470 ansøgere søgte om optagelse. Rigspolitiet indkaldte 282 ansøgere til prøve, hvor 182 deltog i januar i år. Over halvdelen - 57 procent - klarede ikke den fysiske prøve

- Vi havde naturligvis gerne set et fuldt hold på 125 studerende, men vi må konstatere, at det især fysisk kræver kvinder og mænd af den helt rette støbning at bestå optagelsesprøven, siger Anne Erlandsen.

- Og vi vil ikke gå på kompromis med niveauet. Den fysiske uddannelse til politikadet-uddannelsen og basisuddannelsen er identisk.

Rigspolitiet må fastholde de samme fysiske krav, da mange politibetjente rekrutteres fra politikadetterne.

I finanslovaftalen regner politikerne med, at der optages 245 elever, som 1. september 2018 skal være færdige som politikadetter.

- Vi fortsætter ufortrødent med at forsøge at tiltrække kvalificerede ansøgere, men vi er selvfølgelig ikke herrer over, hvor mange og hvem der søger ind på hverken politikadet-uddannelsen eller politiets basisuddannelsen, siger Anne Erlandsen.

I uddannelsen lærer eleverne bevogtning, etik, moral, magtanvendelse, operativ førstehjælp og skydning. Uddannelsen varer et halvt år, da eleverne også får viden om grænsekontrollens opgaver.

Politikadetterne tilbydes efter endt uddannelse job i en politikreds, som laver grænsekontrol eller større bevogtning. Det gælder for tiden Syd- og Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Københavns Politi.