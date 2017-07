Kun Danmark sagde nej til at møde toppolitikere i USA

Én nation glimrede ved sit fravær, da nogle af de mest magtfulde toppolitikere og diplomater i Washington for to uger siden modtog officielt besøg fra lederne af parlamenterne i de nordiske og baltiske lande.

I Sverige, Norge, Finland, Island samt Estland, Letland og Litauen sagde parlamentsformændene ja til at deltage i USA-turen i regi af det nordisk-baltiske samarbejdsforum NB8, hvor også Danmark deltager.

Kun Danmark sagde nej. Det skriver Politiken torsdag.

På turen skulle deltagerne mødes med republikaneren Paul Ryan, der som Kongressens leder er nummer tre i det politiske hierarki efter præsidenten og vicepræsidenten.

Også demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og Andrea Thompson, der er sikkerhedsrådgiver for vicepræsident Mike Pence, tog imod turdeltagerne.

Tidligere Venstre-formand og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen stiller sig helt uforstående overfor, at hverken Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, eller en stedfortræder tog med over Atlanten.

- Jeg fatter simpelthen ikke, at Danmark kan udeblive fra sådan en tur, siger han til Politiken.

Han hæfter sig ved USA's betydning for sikkerheden i Østersøregionen og fremhæver, at turen til USA fandt sted, inden præsident Donald Trump gav sin utvetydige opbakning til Nato, som særligt de baltiske lande har sukket efter.

Venstremanden står ikke alene med sin kritik.

Også tidligere udenrigsminister og formand for Folketinget Mogens Lykketoft (S) mener, at turen til USA var en "ualmindelig god anledning til, at Danmark også på det plan var repræsenteret og bakkede op".

- Især når man har et så anspændt forhold til USA's præsident, som vi alle sammen føler, at vi har, og der er så meget, man er usikker på. Så er det ekstremt vigtigt på alle niveauer at markere europæiske, nordiske og danske holdninger, siger han til Politiken.

Til Politiken forklarer Pia Kjærsgaard, at det vigtigste for hende er at passe det hjemlige politiske arbejde.