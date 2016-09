Kun 100 ældre får glæde af nyt seniorfleksjob

Ifølge fagforbund er der brug for over 1500 yderligere fleksjob til seniorer, end de job en ny ordning giver.

Ordningen er målrettet personer, som er fem år eller mindre fra folkepensionsalderen, men som nu rammes af regeringens planer om at hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 år i 2025.

I dag har næsten 8000 danskere over 60 år et fleksjob. Forbundsformand i FOA Dennis Kristensen anslår, at der er brug for yderligere 1500 fleksjob til aldersgruppen.

I 3F mener man også, at behovet er langt større end de 100, for her oplever cirka 2500 medlemmer i aldersgruppen 58-60 år at have smerter, når de kommer hjem fra arbejde.

- Jeg er rystet og vil kalde det en hån mod de lønmodtagere, der knokler hver eneste dag for at holde hjulene i gang, siger forbundsformand Per Christensen til Politiken.

En almindelig fleksjobordning tager hensyn til den ansattes begrænsede arbejdsevne. Det gælder også seniorfleksjob, men her skal kommunerne ikke i lige så høj grad måle og veje ansøgernes arbejdsevne.

I dag visiteres omtrent 500 borgere over 60 år til fleksjob om året, og Beskæftigelsesministeriet regner altså med, at yderligere 100 vil komme til med den nye ordning.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) mener, at den nye ordning er tilstrækkelig til at "lukke det hul, der kunne være for mennesker, som er helt eller delvist nedslidte", siger han til Politiken.