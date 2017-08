Kulturordførere kalder på redegørelse om fribilletter

Teatret kritiseres af Rigsrevisionen blandt andet for fejlagtigt at opkræve gebyrer, udleje lokaler uden gennemsigtige priser og at have uddelt næsten 19.000 fribilletter.

Det Kongelige Teater skal redegøre for sine retningslinjer for uddeling af fribilletter. Det mener Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets kulturordførere.

- Vi må bede om, at Det Kongelige Teater redegør for, hvilke retningslinjer, man har på området, og om der eventuelt er behov for at stramme om, siger Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen.

Han har dog også forståelse for, at teatret kan have behov for at give billetter væk.

- Det Kongelige Teater skal selvfølgelig overholde gældende retningslinjer. Men jeg kan godt forstå, at Det Kongelige Teater uddeler fribilletter for seks millioner kroner, hvis det kan indbringe dem en indtægt på 50 millioner kroner.

- Det er jo en rigtig god forretning, siger ordføreren.

Han henviser til det beløb, som teatret modtager fra sponsorer.

Kritikken af teatret fremgår af Rigsrevisionens beretning for 2016. Her er det beskrevet, at teatret ikke har hjemmel til sin praksis med uddeling af billetter.

Teatret har ifølge Rigsrevisionen ikke begrundet udleveringen af billetter eller beregnet, om det er økonomisk rentabelt.

Billetterne er blandt andet blevet foræret til medarbejdere, ansatte i Kulturministeriet, kunstnere, samarbejdspartnere og gæster. Desuden får Folketinget 14 billetter per forestilling.

Kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) peger ligeledes på, at sponsorindtægterne er vigtige at have med i regnestykket med de mange fribilletter.

Han kalder dog også på handling.

- Når Rigsrevisionen kommer med kritik, forventer jeg selvfølgelig, at ledelsen tager det til efterretning og retter ind. Tallet lyder højt, men så må de redegøre for, hvorfor det er så højt, siger han.