Kulturminister vil ændre dansk kulturliv på ti punkter

Kulturminister Mette Bock (LA) siger i et interview med Berlingske, at hun er klar med en plan, der varsler reformer af kulturlivet på ti forskellige områder.

Det handler blandt andet om at give statsstøttede institutioner større handlefrihed.

Dertil vil hun gerne prioritere elite og vækstlag samt motivere fonde og civilsamfund til at bidrage med mere.

- Vi har en lang tradition for at bruge den statslige kulturstøtte på en bestemt måde. I en tid, hvor der ikke tilflyder kulturområdet flere penge, skal vi måske til at gøre tingene på en lidt anden måde, siger Mette Bock til Berlingske.

Kulturstøtten bliver smurt for tyndt ud i dag, mener ministeren.

- Hvis man forsøger at gøre alle glade hele tiden, risikerer man, at alle i stedet ender med at være lidt utilfredse. Helt overordnet mener jeg, at vi har svigtet eliten og vækstlaget, og de to dele af kulturlivet vil jeg gerne styrke, siger Mette Bock.

Blandt de områder, der vil komme under ministerens og de kulturpolitiske ordføreres lup i den kommende tid, er museerne og scenekunsten.

- Af historiske årsager bliver de statsanerkendte museer i dag støttet vidt forskelligt. Vi skal se på, om man ikke kan lave nogle mere objektive kriterier for støtte og i samme ombæring frigøre nogle midler, for i dag er der intet råderum til nye initiativer, siger Mette Bock, der også har et ønske om at afbureaukratisere museumsområdet.

Scenekunstområdet bliver taget under behandling til efteråret.

Kulturministeren ønsker også at rette fokus mod civilsamfundet, som hun mener, at "vi har mistet blikket for", siger hun.