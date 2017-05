Kulturminister spørger befolkningen om godt tv og god radio

Hvad er fedt at høre i radioen, læse i avisen eller på nettet og se på tv? Det kan befolkningen nu komme med input til, og de vil indgå i de kommende forhandlingerne om et nyt medieforlig.

Her kan alle frem til september komme med input til, hvilket dansk medieindhold de vil se, lytte til eller læse på tv, i radio, aviser eller på nettet fremover.

- Jeg vil gerne have en åben, offentlig samtale om fremtidens danske medieindhold, siger Bock i en pressemeddelelse.

- I vores medievirkelighed går alting rasende stærkt. Forskellen i mediebrug generationerne imellem har aldrig været større, og udenlandske medier som Facebook, YouTube og Netflix tager både opmærksomhed og ressourcer fra det danske indhold.

- Vi skal tale om vores ønsker til det indhold, der samler os som befolkning, dét vi lærer noget af, identificerer os med og føler os udfordret af. Dét de udenlandske medier ikke kan give os.

- Vi skal tale om, hvordan vi skaber det bedst mulige danske medieindhold til befolkningen - og hvordan vi sikrer, at det når alle befolkningsgrupper, siger kulturministeren.

Foruden hjemmesiden kan befolkningen også give sin mening til kende på en facebookside af samme navn.

Bock vil for at få yderligere input tage på en såkaldt generationsrejse rundt i landet. Her vil hun tale med forskellige aldersgrupper om deres ønsker til medieindhold.

Det nuværende medieforlig udløber næste år. I september i år offentliggøres borgernes input, og primo 2018 forventes regeringen at komme med et udspil til et nyt medieforlig for 2019 og frem.