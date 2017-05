Kulturminister: Intet politisk motiv bag Kvinfo-flytning

- Det her er ikke angreb på noget som helst, der handler om ligestilling. Det er ikke et ideologisk angreb, siger hun.

Sådan er meldingen fra kulturminister Mette Bock (LA) under et samråd torsdag.

Der er ingen grund til at frygte et politisk motiv bag flytningen af Kvinfos bibliotek.

- Det er et spørgsmål om at få opgaverne løst de steder, hvor vi opfatter og vurderer, at de kan løses bedst muligt.

Ministeren meldte tidligere på året ud, at biblioteket skulle flyttes fra Kvinfo til Det Kongelige Bibliotek.

Samtidig sagde hendes partifælle Laura Lindahl, at målet var helt at fjerne statsstøtten til Kvinfo.

Og det bekymrer Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, der er en af dem, som har kaldt ministeren i samråd.

Han mener, at det er svært at få øje på de faglige argumenter for at flytte biblioteket.

- Vi håber at få afklaret, om der er tale om et ideologisk, politisk angreb på Kvinfo, der handler om at svække Kvinfo og svække ligestillingsarbejdet i Danmark, siger han før samrådet.

Kulturminister Mette Bock afviser dog bekymringen.

- Jeg tror, at kvaliteten af Kvinfos bibliotek vil blive fastholdt og udviklet i den ny organisation, siger hun.

Hun argumenterer for, at flytningen vil give medarbejderne mulighed for at fokusere mindre på administrationen af biblioteket og mere på "kerneopgaverne".

Det drejer sig for eksempel om at følge med udviklingen og sørge for, at stadig mere materiale gøres tilgængeligt på nettet.

Samtidig udtrykker ministeren undren over, at en lang række nordiske forskere opfordrer hende til at stoppe flytningen.

- Jeg har meget, meget svært ved at se, hvorfor den betjening, som de forskere har fået indtil i dag, ikke kan foregå, siger hun.

- Det foregår stort set i den samme bygning, de medarbejdere, som er beskæftiget med det i dag, får en mulighed for at flytte med over, og det indgår i en sammenhæng i et stærkt biblioteksfagligt miljø.

Kvinfos bibliotek er sat til at blive flyttet ind under Det Kongelige Bibliotek 1. januar 2018.