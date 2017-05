Kulturminister: Ingen politisk motiv bag flytning af Kvinfo

- Det her er ikke angreb på noget som helst, der handler om ligestilling. Det er ikke et ideologisk angreb, siger hun.

Sådan er meldingen fra kulturminister Mette Bock (LA) under et samråd torsdag.

Der er ingen grund til at frygte et politisk motiv bag flytningen af Kvinfos bibliotek.

- Det er et spørgsmål om at få opgaverne løst de steder, hvor vi opfatter og vurderer, at de kan løses bedst muligt.

Ministeren meldte tidligere på året ud, at biblioteket skulle flyttes fra Kvinfo til Det Kongelige Bibliotek.

Og det bekymrer Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, der er en af dem, som har kaldt ministeren i samråd.

Han mener, at det er svært at få øje på de faglige argumenter for at flytte biblioteket.

- Vi håber at få afklaret, om der er tale om et ideologisk, politisk angreb på Kvinfo, der handler om at svække Kvinfo og svække ligestillingsarbejdet i Danmark, siger han før samrådet.