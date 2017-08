Krypterede sms'er ledte politiet videre i narkosag

Via gps-signaler kunne politiet blandt andet se, hvordan den 23-årige mand bevægede sig fra sit hjem i Fuglebjerg til Ringsted og videre til Slagelse.

Det oplyste senioranklager Mariam Khalil i retten:

- Teleoplysningerne har været afgørende for at kortlægge netværket.

Ved blandt andet disse lokationer er den 23-årige tiltalt for at være med til at hente, opbevare og videregive større mængder narkotika.

Sagen, hvor han er anklaget sammen med to andre mænd på henholdsvis 25 og 21 år, bliver behandlet over to dage.

I anklageskriftet kan man læse om politiets fund af en taske med fem kilo kokain i oktober sidste år. Den var gravet ned i et krat ved en sportshal i Sørbymagle i det sydvestlige Sjælland.

Samme sted lå også en vakuumpakket pose med to pistoler, hvoraf den ene var forsynet med en lyddæmper.

Den 23-årige erkendte, at han har gravet tasken ned. Men han påstod, at han ikke var bekendt med mængden af kokain.

Han erkendte også, at han var medansvarlig for at opbevare narkotika i en kælder i Slagelse.

Ifølge anklageskriftet er der tale om knap ti kilo amfetamin og halvandet kilo kokain. Manden hævder, at han ikke var bevidst om mængden.

Som bevismateriale i sagen forelagde senioranklager Mariam Khalil lokationerne fra mobiltelefonerne, som hun holdt op mod de beskeder, personerne sendte til hinanden.

Her brugte de tiltalte blandt andet mediet Surespot, hvor man kan sende krypterede sms-beskeder, fremgik det i retten.

Politiet fandt frem til den 23-årige ved at afhøre en telefon, der tilhørte en fjerde person, som også er sat i forbindelse med sagen. Vedkommendes sag behandles separat.

Anklageskriftet om de tre mænd omtaler omkring 17 kilo amfetamin og godt syv kilo kokain.

De erkendte sig delvist skyldige i forholdene, men med forbehold om, at de ikke kendte til mængden af narkotika.

Sagen er en del af et større narkokompleks, hvor politiet sidste år beslaglagde 50 kilo amfetamin ved en parkeringsplads i Slagelse.

Retssagerne, der knytter sig til de andre personer, bliver behandlet i en anden straffesag.