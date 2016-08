Krybskytteri sender elefantbestanden i voldsomt fald

- Det er en trist, trist nyhed. Tallet har aldrig været lavere, siger programleder for skov og biodiversitet hos WWF Verdensnaturfonden i Danmark, Bo Normander.

Elefantbestanden var ellers i bedring op gennem 90'erne, da der blev gjort en stor indsats mod krybskytteri. Men nu er elefanterne igen under pres.

- Der var bedring allerede frem til 2007. Men de seneste år er krybskytteriet steget igen. Der er desværre et stort marked for elfenben i især de asiatiske lande. Så den organiserede kriminalitet bag krybskytteriet er blevet mere professionel.

- Så det kræver endnu mere nu at sætte en stopper for det, siger Bo Normander.

Ud over en opblussen af krybskytteri presses elefanterne også af, at de mister de områder, hvor de lever. Det gør de, både fordi mere og mere land bliver inddraget til landbrug, men også fordi krig og konflikter fylder mere.

Mens elefanten endnu ikke er et officielt truet dyr, går det altså i den helt forkerte retning.

- Før europæerne satte deres ben i Afrika, var der omkring 20 millioner elefanter. For 100 år siden var der omkring to millioner. Og nu er vi altså nede på 352.000.

- Elefanten er ikke på listen over truede dyr lige nu, men er tæt på. Frygten er selvfølgeligt, at denne her udvikling vil forsætte, og at elefanten kan blive udryddet, siger Bo Normander.

Han understreger, at han mener løsningen er at ødelægge markedet for elfenben.

- Elfenben er stadig noget, der giv stor status og er mange penge værd i dele af verden, specielt Asien.

- Det er her, vi skal sætte ind, siger Bo Normander.