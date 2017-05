Kronprinsen gav kvart million - nu dropper kvinder svømning

Da et flertal i Aarhus Byråd i januar afskaffede et tilbud om kvindesvømning, står bassinet nærmest tomt i det før så populære tidsrum.

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad frygter, at det kan få negative følger for både integrationen og sundheden.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan vi på nogen måde hjælper kvinderne eller integrationen med dette tiltag. Jeg er bange for, at byrådsflertallet har lavet et gigantisk selvmål, siger Rabih Azad-Ahmad.

Det skriver rådmanden i en pressemeddelelse.

I 2009 donerede kronprins Frederik og kronprinsesse Mary 250.000 kroner fra deres fælles fond til AGF Svømnings arbejde med at integrere især unge svømmepiger i flere svømmehaller i Aarhus - i særdeleshed Gellerupbadet.

Rådmanden peger på, at byrådet måske med beslutningen har isoleret en gruppe kvinder, som før "kunne mødes på tværs af politik og religion".

Indtil januar havde Gellerupbadet om lørdagen et tilbud til kvinder. I perioden 3. december 2016 til 28. januar i år kom i gennemsnit 109 badende gæster mellem klokken 15 og 18.

Det tal er efter afskaffelsen af kvindesvømning faldet til cirka en tredjedel med 35 gæster. Det gennemsnit er baseret på perioden 4. februar til 22. april.