Kronjyske informationstavler i sort efter cyberangreb

Kravet om en løsesum tonede pludselig frem på to af de i alt seks informationstavler, der normalt viser reklamer for kommende begivenheder.

Det fik firmaet, der driver skærmene, til at lukke ned for alle skærmene, mens man arbejder på at løse problemet.

- Vores rådgiver mener, at det med overvejende sandsynlighed er den samme virus, der har ramt computere verden over, som står bag angrebet, siger direktør Jørgen Noes fra firmaet Expromo.

Tavlerne er mandag ikke kommet op at køre endnu. Firmaet afventer råd om, hvordan problemet skal håndteres.

- Lige nu afventer vi vores rådgivers specialistvidden om, hvordan vi får de to inficerede maskiner opdateret, siger Jørgen Noes.

At betale bagmændene bag angrebet for at låse computerne op regner han ikke for en sandsynligt scenarie.

- Som sagt afventer vi vores rådgivers råd, men jeg kan ikke forestille mig, at vi vil forhandle med it-kriminelle, siger Jørgen Noes.

Informationstavlerne styres af enkeltstående computere, som er koblet op til internettet via et modem.

Maskinerne i de seks tavler har det samme program og de samme opdateringer. Hvorfor det lige er to af skærmene, der blev ramt, ved direktøren endnu ikke.

- Det har jeg ikke noget svar på, men jeg håber, at vores rådgiver kan kaste lidt lys over det, siger Jørgen Noes.

Han fortæller, at firmaet aldrig har oplevet tilsvarende angreb tidligere.

- Som alle andre firmaer oplever vi angreb på virksomhedens firewalls. Men ikke som det her, hvor man går ud og angriber enkeltmaskiner, siger Jørgen Noes.

Angrebet har sat tanker i gang om, hvordan man forebygger lignende angreb.

- Vi er i fuld gang med at overveje, hvordan det fremtidige sikkerheds-setup skal se ud for tilsvarende installationer, siger han.

Direktøren forventer, at problemet vil blive løst i denne uge, så der atter kommer liv i skærmene ved indfaldsvejene til Randers.