Kritik undrer teaterchef: Nødvendigt med fribilletter

Sådan lyder kommentaren fra Det Kongelige Teaters teaterchef, Morten Hesseldahl. Han er overrasket over, at Rigsrevisionen kritiserer, at teatret i 2016 har uddelt 18.985 fribilletter til en samlet værdi af seks millioner kroner.

Det Kongelige Teater kritiseres for at have uddelt næsten 19.000 fribilletter sidste år. Men det er nødvendigt, og der bliver ikke uddelt billetter til højre og venstre.

Han peger på, at antallet skal ses i lyset af, at teatret sidste år havde omkring 780.000 besøgende.

- Antallet lyder umiddelbart af meget, men det er ikke et særlig stort tal, når man ser på det store antal aktiviteter, vi har, siger han.

Kritikken fremgår af Rigsrevisionens beretning for 2016. Heri er det beskrevet, at teatret ikke har hjemmel til sin praksis med uddeling af billetter.

Morten Hesseldahl mener ikke, at teatret umiddelbart bør uddele færre gratis billetter. Han har svært ved at forstå kritikken, da Rigsrevisionen ifølge ham tidligere har sagt god for teatrets retningslinjer på området.

- Det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, at vi stiller fribilletter til rådighed efter de retningslinjer, som Rigsrevisionen også har sagt o.k. til, siger teaterchefen.

Han vil nu tage en snak med Rigsrevisionen om kritikken.

Billetterne er blandt andet blevet foræret til medarbejdere, ansatte i Kulturministeriet, kunstnere, samarbejdspartnere og gæster.

Det Kongelige Teater får desuden kritik for udlejning af lokaler uden gennemsigtige priser og for at have ansat for mange topchefer.

Teaterchefen fortæller, at teatret ønsker at kigge på kritikken af udlejningen af lokaler. Han oplyser desuden, at teatret vil rette ind i forhold til kritikken af chefernes kontrakter.

Teatret får også kritik for at have indført et ekspeditionsgebyr på 15 kroner ved billetsalg uden at have fået lov.

- Kritikken af gebyrer på billetter er fejlplaceret. Det gør hele branchen. Det at tydeliggøre, hvad vores billetpris koster, giver en klarhed over for kunderne.

- Hvis Rigsrevisionen vil have, at vi skjuler gebyrerne, gør vi det, men jeg synes, at det andet er mere ærligt, siger Morten Hesseldahl.