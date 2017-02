I en årsrapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International bliver Danmark blandt andet kritiseret for at indføre et stop for modtagelsen af 500 FN-kvoteflygtninge hvert år.

Kritik og ros til Danmark i Amnestys årsrapport

Også udskydelsen af muligheden for familiesammenføring i tre år for mennesker med en midlertidig beskyttelsesstatus møder kritik fra menneskerettighedsorganisationen.

Det danske stop for modtagelsen af 500 FN-kvoteflygtninge hvert år modtager kritik i Amnesty Internationals årsrapport for 2016, der udkommer onsdag.

- Det er dybt problematisk og farligt for de mest sårbare mænd, kvinder og børn, der må blive boende under usikre vilkår i flygtningelejre, siger Trine Christensen, generalsekretær for Amnesty International i Danmark.

- I en tid, der kalder på fælles, internationale løsninger, sender Danmark et farligt signal ved at trække os ud af FN's kvotesystem for fordeling af flygtninge, mener hun.

Danmark får dog ros for Østre Landsrets afgørelse om, at 11 irakeres retssag mod den danske stat om påstået tortur kan fortsætte. Forsvarsministeriet har i lang tid sagt, at sagen var forældet.

Regeringen bliver samtidig rost for at have fjernet transkønnede fra listen over psykiske sygdomme.

Stramningerne for mennesker på tålt ophold i Danmark og regeringens mål om at gøre det ''så utåleligt som muligt'' bliver også kritiseret af Amnesty.

I rapporten advarer Amnesty om en "hadefuld og dæmoniserende" retorik fra et stort antal politiske ledere, som sætter dagsordenen i både Europa, USA og andre regioner.

- Vi ser det som en stigende tendens rundt omkring i verden - fra Trump i USA til Erdogan i Tyrkiet, siger Trine Christensen.

- De bruger en skrap retorik til at udpege specifikke grupper af mennesker og give dem skylden for problemer med sikkerhed og økonomi i stedet for at prøve at løse de problemer med konkrete politiske tiltag, siger hun.