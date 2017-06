Kritik gennemhuller kommuners tilbud til misbrugere

Kommunerne bør i langt højere grad stå klar med tilbud om bolig, støtte i hjemmet og langt mere intensiv efterbehandling, det såkaldte efterværn, hedder det.

- Vi ved, at det kræver intensiv og vedvarende social og praktisk støtte i hverdagen at holde folk stoffri, men fra kommunalt hold er man udfordret i at levere et tilstrækkeligt stærkt efterværn, siger Lars Benjaminsen, som er seniorforsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I en gennemgang af misbrugsbehandlingen fra 2016, foretaget af SFI, ser man, at flere kommuner svarer, at efterbehandlingen på flere områder halter, påpeger forskeren.

Også fra organisationer, der arbejder for at forbedre behandlingen af blandt andre udsatte misbrugere, lyder kritik.

- Det er grundlæggende skadeligt, at man i det kommunale system er fodslæbende i forhold til at tilbyde en stærk efterbehandling, når brugerne først er stoffri. Der er alt for store kvalitetsmæssige udsving i de kommunale tilbud, mener Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Landsformanden i Sind, Knud Kristensen, kalder den kommunale efterbehandling "noget juks". Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, kalder indsatsen en "nedprioritering" af rehabiliteringsarbejdet.

Kommunernes Landsforening (KL) tager kritikken til efterretning.

Men Niels Arendt Nielsen, kontorchef for KL's Center for Social og Sundhed, skriver i et svar til Politiken, at kommunerne hele tiden forsøger at bedre indsatsen over for udsatte misbrugere.

I Socialministeriet erkender socialminister Mai Mercado (K), at kritikken rammer et ømt punkt.

- Det er klart, at vi skal have drøftet, hvordan vi kan ensrette den kommunale indsats. Det er meget bekymrende, når organisationer og fagfolk råber vagt i gevær. Så skal jeg som ansvarlig minister også tage kritikken til efterretning. Og reagere på den, siger Mai Mercado til Politiken.