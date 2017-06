Kritik af pensionsudspil: Flygtninge må overveje hvert måltid

Den i forvejen lave integrationsydelse barberes yderligere ned med to procent, og så omdannes et månedligt dansktillæg til et engangsbeløb.

Regeringens pensionsudspil "Flere år på arbejdsmarkedet" indeholder ikke kun bud på at få flere seniorer til at arbejde længere, men også en markant forringelse for flygtninge, lyder kritikken.

Det vil samlet set betyde et mærkbart lavere rådighedsbeløb og være "et decideret benspænd for integrationen", siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte:

- Det er en meget stor og afgørende forringelse, som er camoufleret i regeringens udspil. Det er vor tids fattige, som endnu engang bliver ramt, og der er allerede skåret mere end ind til benet.

- Vi er dernede, hvor spørgsmålet er, hvor mange måltider mad man kan få på bordet hver dag - og om man har råd til at købe receptpligtig medicin.

En voksen uden børn får i dag 6106 kroner i integrationsydelse månedligt. Har man bestået en sprogtest, får man oveni op til 1541 kroner per måned. Det vil regeringen erstatte med et engangsbeløb på 6000 kroner.

Ændringerne vil givetvis give de mest ressourcestærke flygtninge et større incitament til at komme hurtigere i job, lyder vurderingen fra Helle Linnet, formand for Foreningen af Danske Socialchefer:

- Men de svageste og allermest traumatiserede vil ikke magte at ændre på deres adfærd - uanset hvor lidt man giver dem.

Hvor stor en del, de svage udgør af den samlede gruppe, kan Helle Linnet ikke svare på:

- Men der er flere svage end ressourcestærke. Og de vil få sværere ved at blive integreret.

Kommunerne mærker især de lavere ydelser, når de skal placere flygtninge i boliger, uddyber Helle Linnet:

- Der skal vi være meget opmærksomme på, at boligen skal være til at betale på den lavere ydelse.

- Det er en stor opgave at få lavet nogle faste udgifter, der efterlader dem med et råderum, så de også kan leve.

Jann Sjursen giver ikke meget for regeringens argument om, at lavere ydelser tilskynder flere til at komme hurtigere i job:

- Jo, hvis der ellers var job til den her gruppe. Men hvis det var så nemt, så skulle vi jo både skære integrationsydelsen og kontanthjælpen væk for alle jobparate.

25.538 personer modtog per 1. februar integrationsydelse. Heraf modtog 2100 personer, svarende til otte procent, også dansktillæg.

Dansk Folkeparti, der som det eneste parti er inviteret til forhandlingerne, bakker op om begge stramninger. Dermed er der flertal. En aftale ventes indgået før sommerferien.