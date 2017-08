Kritik af ny aktiekonto: Skat på 1,25 procent også af tab

Regeringen vil med en ny aktiesparekonto gøre det nemmere og mere attraktivt for almindelige danskere at investere i aktier.

Modellen er en "kompliceret lappeløsning", mener Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos.

Den rykker ikke ved den høje aktiebeskatning, og man vil skulle betale skatten på 1,25 procent af det indestående - uanset om ens aktiebeholdning går op eller ned, lyder hans kritik:

- I dårlige år skal man også betale 1,25 procent i skat, selv om der er tab. Det er ikke en forenkling, det er at komplicere vores aktieskat, siger han i en skriftlig kommentar.

Regeringen vil også lempe beskatningen af aktieindkomst uden for aktiesparekontoen.

I dag er skattesatsen på 27 procent indtil progressionsgrænsen på 52.900 kroner. Derefter skal man betale 42 procent af fortjenesten. Den grænse vil regeringen hæve til 100.000 kroner.

Det er godt i Mads Lundby Hansens optik, men han mener dog, at regeringen burde nedsætte både den høje og den lave aktieskat:

- Hvis man ville gøre noget for småsparerne, kunne man bare nedsætte den lave aktieskat fra 27 til 18 procent. Så slap man for at lave en ny ordning, der kræver administration i Skat, bankerne og hos borgerne.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen er ikke i tvivl om, at regeringens udspil betyder, at flere danskere med fordel kan spare op i aktiver.

Men han hæfter sig også ved aktiesparekontoens beskatning på 1,25 procent, uanset om det går op eller ned.

- En beskatning på 1,25 procent af beholdningen vil være at foretrække, hvis man tjener et afkast på sine aktier, der overstiger 4,85 procent, frem for at skulle betale 27 procent i aktieafkastskat.

- Betaler man aktuelt den høje skattesats på 42 procent, vil det kunne betale sig at flytte sine penge over på en aktiesparekonto, hvis afkastet blot er 3,1 procent, siger Las Olsen i en skriftlig kommentar.

Ved et afkast på syv procent svarer det til en skatteprocent på 19, fortsætter han og konkluderer:

- For lave - eller endda negative - afkast vil det altså ikke være favorabelt at anvende aktiesparekontoen.