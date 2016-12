Kritik af DSB: 20-årig kvinde blev slæbt efter tog

DSB kritiseres i en rapport fra Havarikommissionen for "ikke i tilstrækkelig grad forud for hændelsen at have taget højde for de allerede kendte sikkerhedsmæssige risici ved indførelse af enmandsbetjening på litra MF (IC3)".

Havarikommissionen konkluderer, at de gældende procedurer ved hændelsen "ikke effektivt kunne skabe den for passagererne forudsatte sikkerhed".

Ulykken skete på banegården i Vejle kort efter klokken fem en lørdag morgen.

Den 20-årige kvinde og nogle veninder var på vej hjem efter en bytur.

Men de var forsinket til toget, og den 20-årige forsøgte at holde dørene åbne ved at holde en arm ind i toget, mens hun stod på perronen.

I samme øjeblik klappede togdøren i om hendes hånd.

Da hun fik hånden fri, sad jakken fortsat fast i døren. Kvinden blev således slæbt efter toget, inden det efter kort tid standsede.

Kvinden fik et voldsomt slag på hoften og pådrog sig en hjernerystelse.

I et interview i Berlingske i november sagde kvinden, at ulykken stadig giver problemer i hverdagen.

Ifølge den 20-årige har hun fortsat smerter i sit haleben, og det gør, at hun ikke kan sidde ned ret længe ad gangen.

- Jeg håber selvfølgelig, at DSB tager ulykken op til eftertanke og tænker, at det var heldigt, at der ikke skete noget mer, og at de sørger for, at det ikke kan ske igen, sagde kvinden.