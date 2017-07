Kristnes brug af bederum får ikke DF til at droppe forbud

Hun er skeptisk over for en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet, der viser, at der kun er ganske få bederum på de offentlige skoler i Danmark.

Det giver ikke mening, at det mest er kristne, der bruger bederum på de danske skoler.

Undersøgelsen peger også på, at det mest er kristne elever og foreninger, der gør brug af de rum, der er.

Dansk Folkeparti står med Marie Krarup i spidsen bag et beslutningsforslag om at forbyde bederum. Det skal behandles i Folketinget til efteråret.

De nye tal giver dog ikke ordføreren lyst til at ændre forslaget.

- Denne her undersøgelse kan man faktisk ikke bruge til noget, for der er noget galt med definitionen af, hvad et bederum er, siger hun.

- Jeg er jo blevet kontaktet af nogle af dem, der er på institutioner med bederum. De har synes, at det var meget generende, så derfor synes jeg, at ét bederum er ét bederum for meget.

Marie Krarup kunne dog godt tænke sig at undersøge, om det virkelig mest er kristne, der bruger rummene.

Hun mener ikke, at kristendommen skaber behov for bederum.