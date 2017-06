Kristian Jensen nægter at betale ekstra for britisk EU-farvel

Det fastslår finansminister Kristian Jensen (V), efter at EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, har sagt, at Storbritanniens farvel til EU er en oplagt lejlighed til at ophæve andre medlemslandes rabatter.

EU må i stedet skrue ned for sine udgifter, når Storbritannien forlader unionen, mener den danske finansminister.

- Det er jo ligegyldigt at snakke om rabatter, hvis grundprisen er højere. Det vigtige for mig er, hvad Danmark skal betale. Og jeg mener ikke, at vi skal betale en krone mere til EU, siger Kristian Jensen.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fik i 2013 forhandlet sig til en rabat på en milliard kroner på Danmarks EU-kontingent. Tidligere havde også Sverige, Tyskland, Holland og Østrig fået rabatter.

Fælles for dem er, at de er fulgt i kølvandet på den første rabat af alle, nemlig den som den daværende britiske premierminister Margaret Thatcher trumfede igennem i 1980'erne.

Og når nu "moderrabatten" ryger ud af regnskabet, er det oplagt også at sige farvel til "børnerabatterne", mener Oettinger.

Kristian Jensen er med på, at der kan være brug for en ny metode til at udregne, hvem der betaler hvad til EU. Men kun hvis EU sætter sine udgifter ned, svarende til hvad Storbritannien har betalt i kontingent.

- Jeg mener sådan set, at der er rige muligheder for at nedjustere for eksempel den fælles landbrugspolitik, siger Kristian Jensen.

- Jeg mener, at EU skal satse på forskning, uddannelse og infrastruktur.

Spørgsmål: Mener du generelt, at EU bruger for mange penge?

- EU bruger de penge, politikerne har besluttet. Hvis jeg kunne vælge frit, ville EU bruge pengene anderledes. Men det ville man sådan set også både i den danske stat og min hjemkommune. Sådan er det i et demokrati.