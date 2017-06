Kristian Jensen lukker i om intern strid i Venstre

Senest er der brok over regeringens forslag om at ændre loven, så nybyggeri og renovering af almene boliger fremover kan finansieres med statslån i stedet for realkreditlån.

En række folketingsmedlemmer fra Venstre beklager sig internt over arbejdsgangene i partiet.

Det er et forslag, som næstformand og finansminister Kristian Jensen er for. Venstres gruppeformand, Søren Gade, er til gengæld imod. Og han får opbakning fra flere kolleger i Venstres folketingsgruppe.

Kristian Jensen vil ikke sige meget om sagen, inden Venstre onsdag morgen har et telefonisk gruppemøde.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til interne drøftelser i Venstre, siger Kristian Jensen til Ritzau.

Spørgsmål: Hvad siger du om de lækkede mails og indholdet af dem?

- Jeg har ikke noget at sige til det nu. Desværre. Vi skal holde et telefongruppemøde, og vi har en række sager på dagsordenen.

- Det her er en af sagerne. Ikke lån sådan direkte, men finansloven for 2018, siger Kristian Jensen.

I de interne mails rejses kritikken af Jacob Jensen, Hans Christian Schmidt, Jan E. Jørgensen, Kristian Pihl Lorentzen, Peter Juel Jensen, Erling Bonnesen samt Jakob Engel-Schmidt.

Den interne kritik begyndte med Søren Gades debatindlæg i Dagbladet Holstebro-Struer. Søren Gade slår fast, at han slet ikke er tilhænger af, at staten skal drive bank.

I en mail, som Ekstra Bladet her set, er der denne opbakning til Gade fra Jakob Engel-Schmidt:

- Jeg er stadig ved at finde min underkæbe for at sætte den på plads.

- Gades indlæg er ikke kun passende, men afgørende nødvendig, da det præcist udtrykker det, jeg mener om det tåbelige og mørkerøde forslag, som med garanti udløser applaus i Enhedslistens gruppeværelse.

- Forløbet - eller manglen på enhver form for samme - er grotesk i imponerende høj potens.

Ifølge TV2 kalder Kristian Jensen det for "beklageligt", at regeringens boligordfører ikke blev orienteret godt nok, inden boligminister Ole Birk Olesen (LA) udsendte en pressemeddelelse om statslån.

Generelt føler flere folketingsmedlemmer hos Venstre sig ikke inddraget nok.

Finansministeren skriver ikke direkte, at den manglende orientering skyldes frygt for læk. Men noget tyder på, at det er sådan, finansordfører Jacob Jensen tolker det.

- Vi er jo lige så meget folkevalgte som ministrene (i visse tilfælde endda mere ...) og skal også stå til regnskab og forklare/forsvare beslutningerne, skriver Jacob Jensen blandt andet i en mail.