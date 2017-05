Kristian Jensen fortryder hastværk i central skattebeslutning

Det siger han, efter at der tegner sig et flertal i Folketinget for at nedsætte en kommission til at granske skandalerne i skattevæsnet.

Finansminister Kristian Jensen (V) erkender, at det gik for hurtigt med at lade staten overtage inddrivelsen af skattegæld.

Jensen var skatteminister i perioden 2004-2010.

Direkte adspurgt om han selv har begået fejl, svarer Kristian Jensen:

- Hvis jeg kunne gøre ting om, ville jeg for eksempel have udskudt sammenlægningen af inddrivelsen, så den kunne være bedre forberedt.

- Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at inddrivelsen skulle samles. Det skete på baggrund af, at der i 2003 kom en rigsrevisionsrapport, der sagde, at den daværende inddrivelse ikke var god nok.

- Derfor fik man lavet en sammenlægning. Men set i bakspejlet var der ikke nok medarbejdere, der kom med over. I stedet for at få erfarne pantefogeder skulle vi til at uddanne nye folk.

Før kommunalreformen var det kommunerne, der havde ansvaret for at kradse borgernes gæld til det offentlige ind. Men den opgave blev altså under Kristian Jensen samlet hos Skat.

Meningen var, at det siden det herostratisk berømte it-system EFI skulle klare opgaven. Det lykkedes mildt sagt ikke. I efteråret 2015 blev systemet lukket ned i erkendelse af, at det ikke virkede.

Konsekvensen er, at borgeres gæld til det offentlige i lange perioder ikke er blevet inddrevet. Skattevæsnet har så småt taget hul på at inddrive gæld. Imens er de samlede restancer vokset til over 100 milliarder kroner.

Heraf vil en anselig del formentlig slet ikke kunne inddrives.