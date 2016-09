Kristian Jensen dumper kommissionsformandens plan for EU

- Jeg er ret tryg ved, at der vil være større lydhørhed for de danske ønsker end for Junckers ønsker på topmødet i Bratislava, siger ministeren med henvisning til fredagens uformelle EU-topmøde, hvor EU-lederne skal drøfte unionens fremtid uden briterne.

Spørgsmål: Rammer Juncker fuldstændig ved siden af?

- Jeg har en anden analyse af, hvor udfordringerne for EU er.

- Udfordringen er at levere konkrete løsninger i forhold til europæernes hverdag, siger Kristian Jensen og peger på en energiunion med lavere energipriser, terrorbekæmpelse, flere arbejdspladser og en løsning på migrationskrisen.

- De ting - praktiske områder - vil jeg langt hellere have, at EU tager fat på at løse i stedet for at lave nye, store planer for, hvordan man kan lave strukturer, der i øvrigt minder om noget, vi allerede har.

Under sin tre kvarter lange tale foreslog Juncker blandt andet et EU-militærhovedkvarter og en fælles europæisk militærstyrke. Idéer, der kommer tyske og franske ønsker i møde.

Men bestemt ikke danske.

- Vi har et fantastisk godt samarbejde mellem Nato og EU. Derfor vil vi hellere bygge på det end at bygge parallelstrukturer op. Det er ikke til gavn for nogen. Det er spild af skatteborgernes penge, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Juncker foreslår også en europæisk udenrigsminister, der "kan samle de nationale diplomatiske styrker" i internationale forhandlinger. Men heller ikke det ser Kristian Jensen noget behov for:

- Jeg mener sådan set, at vi langt hen ad vejen har sådan en figur i form af Federica Mogherini, som er EU's udenrigskommissær. På de områder, hvor landene er klar til det, samler hun os og repræsenterer os.

- Jeg har svært ved at se, hvad det er, vi ikke kan gøre med den nuværende struktur.