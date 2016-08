Tyrkiets præsident Abdullah Gül besøgte Danmark i dette fly. Udenrigsminister Kristian Jensen (V) kritiserer Tyrkiet for at bombe syriske kurdere i organisationen YPG, som bekæmper Islamisk Stat.

Kristian Jensen: Tyrkiet skal stoppe bombning af kurdere

Tyrkiet skal straks indstille bombardementerne af syriske kurdere i organisationen YPG. De bekæmper Islamisk Stat med støtte fra USA på Syriens nordlige grænse til Tyrkiet. Her kæmper syriske oprørere med tyrkisk støtte både mod Islamisk Stat (IS) og YPG.

Det siger udenrigsminister Kristian Jensen (V) efter en orientering af Folketingets Udenrigspolitiske Nævn.

- Vi anbefaler klart Tyrkiet at stoppe bombardementerne af de allierede fra YPG, som er ramt af tyrkiske bomber. Vi har klart tilkendegivet, at det er uholdbart, at to partnere er i konflikt med hinanden, siger Kristian Jensen.

Han rejser sagen, når han i september møder sin tyrkiske kollega, Mevlüt Cavusoglu, i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

Det er også et tema, når EU's udenrigsministre senere på ugen møder den tyrkiske Europaminister, Omer Celik, forklarer han.

- Det er positivt, at Tyrkiet nu for alvor har stemplet ind i kampen mod Isil (IS). Problemet er bare, at de har gjort det på en måde, som skaber konflikt med en stabil og dygtig partner i at få trængt Isil tilbage, siger Kristian Jensen.

Danmark har sendt syv F-16-fly til Incirlik-flybasen i det sydøstlige Tyrkiet. Herfra bomber de syriske mål. Danske F-16 fly inddrages ikke i konflikten mellem Tyrkiet og de syriske kurdere, siger udenrigsministeren.

- Jeg har ingen forventninger om, at de danske fly kommer i problemer. Der er masser af Isil-mål at gå efter. De danske fly har været meget aktive og dygtige. De har været i gang fra første færd dernede, siger Kristian Jensen.

- De har udført et fantastisk stykke arbejde.

Tyrkiet angriber YPG, fordi organisationen, hvis navn betyder "Folkets forsvarsenheder", er tæt knyttet til den kurdiske terrororganisation PKK, som kæmper i Tyrkiet.