Kristian Jensen: Statslån til boliger er gammel V-politik

Et forslag fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) om at lade staten yde lån til almene boliger har de seneste dage skabt intens debat i Venstre.

Sådan lyder det onsdag fra finansminister Kristian Jensen (V).

- Det er et forslag, som har haft sin rod i den daværende V-regering, siger Kristian Jensen.

Forslaget stammer fra dengang, boligpolitikken hørte under udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Da krævede realkreditsektoren en højere bidragssats, altså betaling, forklarer han.

Derfor kom ministeriet frem til en model, hvor staten i stedet for at garantere for realkreditlån, selv lånte ud til boligerne. Og det er altså det forslag, Ole Birk Olesen nu har fremsat.

- Det er borgerlig politik at sørge for, at vi ikke bruger flere af skatteborgernes penge end højst nødvendigt, siger Kristian Jensen.

Spørgsmål: Er det så Søren Gade, der har misforstået Venstres politik?

- Det skal man snakke med andre om. Jeg fortæller, hvad regeringens politik er, siger Kristian Jensen.

I og med at forslaget også var under overvejelse, da Venstre var alene i regering, havde finansministeren ikke regnet med, at det ville være kontroversielt internt i Venstre, forklarer han.

- Jeg kan se nu, at der er mange, der gerne ville have vidst noget mere om det på forhånd. Det tager jeg selvfølgelig til efterretning. Og arbejder på, at vi som regering bliver bedre til at orientere om de planer, der er.

Han mener dog ikke, at det er ham selv, der burde have orienteret Venstres folketingsmedlemmer i denne sag.

- Jeg forventer, at regeringens ministre selv sørger for orientering om de forslag, der ligger på deres ressortområde, siger han.

- Det kunne have fået et meget anderledes forløb, hvis man havde haft en anden dialog.

- Jeg anser det for ressortministerens (i dette tilfælde Ole Birk, red.) ansvar at orientere på det område, de hver især har ressort for.

- Jeg går ud fra, at når man sidder som minister i regeringen, så sørger man for at orientere ordførerne fra alle regeringspartierne.

Venstres folketingsgruppe vil indtil videre hverken sige ja eller nej til forslaget. Partiet vil vente på de høringssvar, der kommer ind. Og samtidig skal der være en dialog med realkreditsektoren, oplyser Kristian Jensen.

Det skal afklare, om de to milliarder kroner, som staten forventer at kunne spare med Ole Birks forslag, vil kunne findes på anden vis.