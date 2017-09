Kristian Jensen: SR skal ikke med i bilafgift

Det siger finansminister Kristian Jensen (V), før han forhandler registreringsafgiften med Dansk Folkeparti. DF lægger vægt på miljø og sikkerhed. Regeringen vil sænke afgiften til 100 procent.

- For at finansiere regeringens skatteudspil, så har vi brugt midler fra den første fase af Jobreformen. De partier, som ikke ville være med til at finansiere den første fase, kan heller ikke være med til at udmønte pengene, siger Kristian Jensen.

Jobreformen I blev vedtaget før sommerferien af regeringen og Dansk Folkeparti. De indførte integrationsydelsen, 225-times reglen og loft over kontanthjælpen, siger han.

- Det har været med til at få rigtig mange flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Utrolig mange kontanthjælpsmodtagere er kommet ud på arbejdsmarkedet. Så det har været en rigtig succesfuld reform, siger Kristian Jensen.

- Men de partier, der har været med at at bære reformen, skal også bruge de midler, som den skaffer.

Spørgsmål: - Men reformen skaffer kun en lille del af midlerne til skattereformen?

- Jo. Men hvis reformen skal hænge sammen, så skal alle delene med, siger Kristian Jensen.

Socialdemokratiet og De Radikale truer med at rive bilafgiften over, når de får magten.

- Får man ikke lavet en ordentlig aftale, så man løser de udfordringer med bedre sikkerhed og bedre miljø, så kan vi ikke garantere, at aftalen ikke bliver lavet om på et tidspunkt, siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

- Det vil være bedre for alle parter, også for bilbranchen, hvis vi kan sikre, at det her ikke bliver lavet om.