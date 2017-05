Kristian Jensen: Nu må andre tage deres ansvar for Skat

- Da Kristian Jensen var skatteminister, blev vores skattesystem år for år en skygge af sig selv, lød det 1. maj fra Mette Frederiksen.

Onsdag måtte Kristian Jensen i folketingssalen forsvare sig mod nye anklager fra Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Her spurgte Enhedslistens Rune Lund tre gange Kristian Jensen, om han er "Danmarks dyreste politiker" som følge af skandalerne.

Kristian Jensen fastslår, at han "står på mål" for det, der skete i hans tid som skatteminister fra 2006 til 2010, men siger samtidig:

- Jeg savner, at andre tager skylden for deres periode.

Han peger på flere konkrete ting, hvor han mener, at ansvaret ligger hos Thornings S-R-SF-regering, der havde magten fra 2011 til 2015.

Det var således daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF), der tog det nu skrottede EFI-inddrivelsessystem i brug, selv om det var ramt af problemer, siger Kristian Jensen.

- Da jeg fik at vide, at EFI ikke virkede, valgte jeg at udsætte det og i stedet tilføre inddrivelsen flere ressourcer, siger Kristian Jensen.

Han placerer også indirekte en stor bid af ansvaret for udbytteskandalen hos S-R-SF-regeringen.

- I 2010, da jeg stoppede som skatteminister, blev der udbetalt 680 millioner kroner i refusion. I 2015 blev der udbetalt 9,3 milliarder, siger Kristian Jensen om udbytteskandalen.

Et centralt spørgsmål har været, om Kristian Jensen skar for meget i antallet af medarbejdere og dermed destabiliserede Skat så meget, at det udløste skandalerne.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen:

- Indsatsområderne i skattevæsnet er nødlidende, og det betyder, at der hvert år er et tab på 25 milliarder kroner i tabte skatteindtægter.

- Det er en udvikling, som startede, dengang Kristian Jensen var skatteminister. Andre ministre kom til siden, og de gjorde ikke nok for at rette op på problemerne. Det er jeg helt enig i, siger Jesper Petersen.

Kristian Jensen erkender, at gevinsterne ved at spare blev taget for hurtigt hjem. Men han afviser, at ansvaret alene ligger på hans skuldre.

- Der kom færre og færre medarbejdere i Skat under S-R-SF-regeringen, siger Kristian Jensen.

Han henviser til, at der i hans tid som skatteminister frem til 2010 blev skåret mindre i Skat end under Thorning-regeringen. Og det skete, uden at den daværende regering mente, det ville gå ud over Skats effektivitet:

- Jeg kan huske daværende skatteminister Holger K. Nielsen sige i et samråd den 6. juni 2013: "Det har været vores vurdering, at vi har været i stand til at klare de opgaver, der skal klares, med de ressourcer, vi kører med nu", siger Kristian Jensen, der læste sætningen op fra et stykke papir.