Kristian Jensen: Det er ikke en straf at arbejde mere

Det siger finansminister Kristian Jensen (V), da regeringen tirsdag fremlægger sin økonomiske 2025-plan "Vækst og velstand". Danskerne skal ikke piskes i job for at genere dem, forklarer finansministeren.

Det er en gevinst for samfundet og folk, som forsørges af det offentlige, hvis de får et job i stedet for at leve af offentlige ydelser.

- For mig er det ikke nogen straf, at folk kommer i arbejde. For mig er det ikke en straf, at folk får en lavere skat, der gør, at de vil arbejde mere. For mig er det en gevinst for samfundet og den enkelte, siger Kristian Jensen.

Han glæder sig over, at økonomien går så godt, at vi kan spænde livremmen ud. Der er overskud, fordi flere regeringer har reformeret ydelser som dagpenge, efterløn og kontanthjælp, påpeger han.

Men der skal mere til, mener Kristian Jensen.

- Hvis vi kan få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet, så er det til gavn for den enkelte og samfundet, siger han.

Regeringen vil øge råderummet i 2025 med 80 milliarder kroner. Siden 2009 er dansk økonomi vokset markant mindre end i nabolandene. Det er vores udfordring, mener Kristian Jensen.

- Siden 2009 har en gennemsnitlig svensker fået en fremgang, der er ti procent større end danskerne. Det burde være en rimelig beskedent mål, at vi mindst kan følge med svenskerne i rigdom, siger Kristian Jensen.

Danmark og Sverige har næsten samme udgangspunkt i samfund og uddannelse. Men vi halter også efter Tyskland og Storbritannien, mener finansministeren.

- Siden 2009 har den danske vækst har været markant lavere end vore nabolande, siger Kristian Jensen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) advarer mod stilstand.

- Hvis vi bare sidder stille på perronen med armene over kors, så kører de andre tog fra os, siger Brian Mikkelsen.