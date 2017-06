Kristian Jensen: Demokrati er ikke naturgivent

Finansminister Kristian Jensen (V) er bekymret for det danske demokrati. På Folkemødet på Bornholm har politikerlede været et selvstændigt tema, og tallene går entydigt i den forkerte retning, siger Venstres næstformand:

- Omkring 40 procent mener, at det er uændret, og kun 10 procent mener, at det er blevet bedre, at det blevet stærkere.

- Det er et wake up call til alle, der er demokratisk sindede: Demokrati er ikke naturgivent, siger Kristian Jensen.

Han henviser til situationen i både Polen, Ungarn og Tyrkiet, hvor demokratiske frihedsrettigheder er under stigende pres.

- Derfor skal vi selvfølgelig være bekymrede, når danskerne mener, at demokratiet er blevet svagere.

Spørgsmål: Hvorfor ser vi den udvikling i Danmark?

- Jeg tror, der er to ting i det. For det første har de store kommuner med færre politikere betydet, at der er færre, der kender en politiker. Derfor bliver en politiker en, man taler om. Ikke en man taler med.

- Og så er politikere ikke så gode til at tale pænt om hinanden. Vi er rigtig gode til at rakke hinanden ned i stedet for at tale hinanden op.

- Det er lidt pudsigt, at det kun er de fire dage på Folkemødet i Allinge, at vi roser hinanden, synger sange og spiller fodbold sammen på tværs af de politiske grænser. Når vi mødes på Christiansborg, forsøger man i alt for høj grad at pege fingre af hinanden.

Spørgsmål: Professor Jørgen Goul Andersen har lavet en undersøgelse af politikerlede, der viser, at det mere er politikernes beslutninger og de mange reformer, der har skabt utryghed og modvilje mod Christiansborg. Hvordan ser du på det?

- Vi har haft en tid, hvor vores økonomi var udfordret, og politikerne har været nødt til at træffe store beslutninger, der har påvirket mange danskeres hverdag og økonomi.

- Vi har levet i reformernes årti fra 2006 og frem til nu. Det gør, at nogle borgere siger, at det ikke er trygt, det der foregår.

- Sagen er bare, at verden forandrer sig utrolig hurtigt, og vores opgave er at ruste Danmark til de forandringer.

Spørgsmål: Du er en af de politikere, der fortsat taler for flere reformer. Nu går det godt med økonomien. Er det ikke på tide at skrue ned for reformerne og op for trygheden?

- Det går godt med økonomien. Det er helt sikkert. Men vi skal sørge for, at det bliver ved med at gå godt. Vi skal sørge for, at vi ikke undervejs kommer til at miste nogle muligheder.

- Når jeg kigger rundt, så er der fortsat mange, der gerne vil have bedre ældreomsorg og flere penge til sundhed. Det kræver, at der bliver prioriteret.

- Når jeg taler med virksomheder, så har de ikke længere problemer med at få ordrer. De har problemer med at få medarbejdere med de rigtige kompetencer.

- Hvis vi kan motivere danskerne til at blive lidt længere på arbejde og eventuelt udskyde pensionen ved at sætte skatten ned, så kan vi være med til at gøre Danmark stærkere.