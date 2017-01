Kringlede regler afholder folk fra at søge gratis retshjælp

Systemet er så kringlet at forstå, at mange borgere mister modet til at få undersøgt deres sag.

Den såkaldte offentlige retshjælp, der sikrer, at borgere gratis eller næsten gratis kan få rådgivning i juridiske spørgsmål og muligheder for at gå videre med en sag, fungerer ikke.

Sådan lyder det fra flere steder, efter at en arbejdsgruppe nedsat af Advokatsamfundet og Danske Advokater i en ny rapport konkluderer, at systemet er "mere teori end praksis" og i dag afskærer mange borgere fra en grundpille i vores samfund, nemlig adgangen til retshjælp.

- Det er næsten sort for borgeren at vide, hvad han eller hun kan få hjælp til, og hvor de kan få hjælp. Vi har tit med borgere at gøre, som ikke har den store viden om jura og derfor er på herrens mark i det her system, siger arbejdsgruppens formand, advokat Nikolaj Linneballe til Berlingske.

Han fortæller, at folk ganske enkelt farer vild i den nuværende retshjælpsordning, der omfatter advokatvagter, retshjælpskontorer og retshjælp ved advokat.

Han fortæller desuden, at systemet er så kringlet, at selv advokaterne har udfordringer med at navigere i det.