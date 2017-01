Ifølge Det Kriminalpræventive Råd vil kriminaliteten fremover rykke over på internettet i højere grad. Arkivfoto.

Kriminalråd vil undersøge unges aktiviteter på nettet

Derfor er det vigtigt at holde øje med de unges aktiviteter i cyberspace, fortæller Rannvá Møller Thomsen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

En ny undersøgelse viser, at ungdomskriminaliteten er på et historisk lavpunkt, og det skyldes især, at de unge tilbringer mere tid på internettet.

- Vi skal have fokus på, hvad de unge laver på nettet, for det ved vi faktisk ikke særlig meget om. Vi skal også have viden om, hvor meget kriminalitet der foregår på nettet, siger Rannvá Møller Thomsen.

- Vi vil helt klart se, at kriminalitet rykker over på nettet, også for unge, lyder det fra analytikeren.

Undersøgelsen af ungdomskriminalitet er udført af Flemming Balvig, der er professor i retssociologi og kriminologi ved Københavns Universitet.

Den viser, at der er sket et markant fald i kriminaliteten inden for tyveri, vold, trusler om vold og hærværk blandt de 14-15-årige.

Rannvá Møller Thomsen peger på, at der tegner sig et billede af, at adfærden hos de unge generelt har ændret sig.

- De ryger mindre og eksperimenterer mindre med hash. Der er også færre trafikdrab med alkohol indblandet blandt unge, forklarer hun.

Faldet i ungdomskriminaliteten hænger også sammen med, at det er blevet sværere for unge at begå kriminalitet.

Låse er blevet bedre, bygninger er sikrere, der er kommet startspærrer i biler, og betaling foregår i stigende grad elektronisk, fremhæver Det Kriminalpræventive Råd.

- Vi kan se i hele den vestlige verden, at der er et kriminalitetsfald, der delvist skyldes, at det er blevet sværere at begå kriminalitet.

- Vi har nogle sikkerhedsforanstaltninger i dag, som vi ikke havde for 20-30 år siden, siger Rannvá Møller Thomsen.

De unge i undersøgelsen peger selv på en bedre inklusion i familien.

Men også medbestemmelse, bedre inklusion i skolen, mindre arbejdsløshed blandt forældrene og flere penge blandt børn og unge er blandt årsagerne, skriver Politiken.