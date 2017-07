Kriminalforsorgen undersøger sag om løsladt psykotisk mand

Hun tilføjer, at de er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

Efter flere domme fik manden igen en dom til behandling 13. juni.

Og endnu engang bestemte retten, at han skulle være frihedsberøvet på et psykiatrisk hospital.

I stedet havde Kriminalforsorgen anbragt manden i Politigårdens Fængsel, som er beregnet til blandt andet voldelige indsatte. Men fredag mistede retten altså tålmodigheden og løsladte manden.

To gange tidligere har retten indskærpet, at det er uacceptabelt, at manden har haft langvarige ophold i en almindelig fængselscelle, selv om han skulle være anbragt på et hospital.

Kritikken fremgår af en kendelse, som dommeren afsagde forleden, oplyser hans forsvarer.

Der er flere tilfælde, hvor pågældende personer ikke har været overflyttet til psykiatrisk afdeling på trods af rettens afgørelse.

Det fortæller Mette Brandt-Christensen, der er klinikchef og overlæge i retspsykiatri ved Psykiatrisk Center Glostrup.

- Det sker desværre engang imellem. Der er otte pladser på retspsykiatrisk afdeling, som er forbeholdt særligt komplekse patienter fra fængslerne.

- Det vil sige, at dem skal vi prøve at fordele så godt som muligt, så det er de mest syge, der er indlagt på de mest højsikrede pladser. Derfor kan der nogle gange sidde nogle i fængslerne, der er nødt til at vente på en plads, forklarer hun.

Ifølge Mette Brandt-Christensen er der 4400 behandlingsdømte, mens der er 2700 psykiatriske sengepladser.