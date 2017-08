Kriminalforsorgen: Fængslernes store problembarn er bander

Miljøet i fængslerne og i arresthusene i området omkring København og Nordsjælland er præget af trusler og andre former for konflikter.

Særligt Loyal To Familia er en kilde til problemer i fængslerne.

Det fortæller Kriminalforsorgens sikkerhedschef for København og Nordsjælland i Københavns Byret. Han vidner i en sag, hvor et 24-årigt medlem af Loyal To Familia er tiltalt for at have overfaldet en fængselsbetjent på åben gade.

Det er anklagemyndighedens påstand, at overfaldet på fængselsbetjenten fra 18. juni 2015 på Enghavevej i København skyldes offerets arbejde i Vestre Fængsel.

- Trusler omkring medindsatte og personalet er stigende. Og især Loyal To Familia er en af de bander, vi har de største problemer med, fortæller han.

Det er anklager Andreas Christensen, der har indkaldt vidnet.

Men som altid får forsvareren også mulighed for at stille spørgsmålet.

Forsvarsadvokat Eigil Strand vil vide, om det kun er Loyal To Familia, der sender trusler afsted mod fængselspersonalet, eller om det også kan være andre bander som eksempelvis Brothas Souljaz.

- Ja, det kan også sagtens komme fra nogle af de andre, svarer vidnet.

Ved første retsmøde tidligere i august ville den 24-årige, der nægter sig skyldig, ikke vedkende sig sit tilhørsforhold til Loyal To Familia. Han mente, at det var et irrelevant spørgsmål.

Den tiltaltes kropsudsmykning fortæller dog en lidt anden historie. På halsen, bag højre øre, har manden nemlig tatoveret bogstaverne "LTF" - en hyppigt brugt forkortelse for Loyal To Familia.

Fredag bliver han så atter spurgt, om han er medlem.

- Ja, det er jeg.

Hvorfor, vil anklageren vide.

- Det er et valg, jeg har truffet her i livet, lyder det fra den tiltalte.

Dommen ventes 7. september.