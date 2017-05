Krigsveteran skrev bombemails: Var ærgerlig over behandling

En 31-årig krigsveteran, der er tiltalt for at have fremsendt en stribe bombetrusler i oktober sidste år, har været udsendt to gange - blandt andet til Afghanistan i 2008.

Den tiltalte er iført en hvid skjorte, og han har sit lange hår samlet i en knold. Roligt forklarer han om tiden efter sin udsendelse til Afghanistan og den 17. oktober, hvor han sendte 18 mails.

- Jeg havde det, som jeg har haft det i mange år - trist til mode og ærgerlig over den måde, jeg er blevet behandlet på i militærpsykiatrien.

- Jeg skrev dem på grund af den måde, jeg var blevet behandlet på i militærpsykiatrien og af politiet. Det var for at få noget til at ske i min sag og gøre opmærksom på min sag, siger den 31-årige.

Den tiltalte fortæller desuden, at han efter krigen følte, at krigen i Afghanistan var blevet til på et falsk grundlag. Det var det, der førte til, at han fik posttraumatisk stress, lyder hans forklaring.

Tiltalen mod manden omhandler 18 bombetrusler med islamisk ordlyd, som uddannelsesinstitutioner, butikscentre og lufthavne modtog 17. oktober sidste år. Bombetruslerne førte til, at flere steder blev evakueret.

I flere mails stod der "Allahu akbar" flere gange.

Anklager Susanne Bluhm vil i retten gerne vide, hvorfor ordlyden i mailsene var islamistisk.

- Når der er bombetrusler, bliver der som oftest peget på islamiske grupper. Så det tænkte jeg, at det skriver jeg. Jeg er ikke medlem af noget religiøst forbund, siger krigsveteranen.

Han erkender, at han har sendt de mange mails, men han mener ikke, at han skal dømmes for trusler.

- Hvis jeg sad på et sygehus og modtog sådan en mail, ville jeg nok tænke: Ah, mon der er noget i det, siger han.

De 18 mails blev sendt fra to mailadresser. Den ene indeholdt veteranens eget navn, og sammen med masteoplysninger, fandt politiet hurtigt frem til manden, der blev anholdt senere samme dag.

Herefter blev han varetægtsfængslet.

Der er blevet udarbejdet en mentalundersøgelse i sagen. På den baggrund lægger anklageren op til, at manden skal have en behandlingsdom.