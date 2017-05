Krigsminister havde intet alibi på drabstidspunkt

Efter afhøringen tog han hjem til samleveren og de to børn i huset i Brønshøj. Samleveren har fortalt, at hun vågnede.

- Jeg husker det sådan, at han vækkede mig og sagde, at han nok skulle aflevere vores søn om morgenen, har hun sagt under nævningesagen i Retten på Frederiksberg.

Her har hun afvist, at han - for eksempel i et udsmuglet brev og i sms'er - har forsøgt at få hende til at give sig et alibi.

Tirsdag står det klart, at nævninger og juridiske dommere ikke har fået øje på et alibi. Oplysningerne om hans færden på gerningsnatten og om morgenen taler ikke imod, at han har begået drabene, skriver de i afgørelsen.

Andre forhold vejer dog tungere. Især at han er den, der sidst var i besiddelse af den revolver, der sammen med et haglgevær blev brugt, da de sovende Mike Vinther, Philip Rasmussen og Suhaib Jaffar blev dræbt.

En række af hans bekendte fra rockermiljøet hænger tirsdag ud på pladsen foran retsbygningen, mens anklager og forsvarere holder procedure om straffens længde. Tilhørerpladserne i retslokalet er fyldt med pårørende til de dræbte og til de tre tiltalte.

Den 34-årige mand er på offentlig forsørgelse. Ud over kontanthjælp har en indtægtskilde blandt andet været tyveri og hæleri af designermøbler, er det kommet frem.

"Nedslagtning 83" har han brugt som password. 83 henviser til hans fødeår. Nedslagtning handler om at nedlægge kvinder, har han forklaret.

Oprindeligt er han uddannet bygningskonstruktør, men han har mest haft job som ufaglært, oplyses det tirsdag.

Klubben og kriminalitet har tilsyneladende fyldt meget. Som 19-årig gik han ind i Bandidos, og her opnåede han ENM-mærket - expect no mercy (forvent ingen nåde).

I alt otte gange er han siden 2005 dømt for tyveri, vold, trusler og våben, oplyser anklageren, Jakob Buch-Jepsen.

At være såkaldt sergeant of arms i afdelingen i Vanløse har ikke altid været let.

"Det er for meget børnehave i den. Jeg må ikke engang smadre folk i BS (bad standing, red.)", klagede han på et tidspunkt i en sms.