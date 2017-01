Kraftigt blæsevejr nærmer sig Danmark

- De kraftigste vindstød bliver ved Vestkysten, hvor man måske også nogle steder kan nå op til stærk storm i stødene, siger han.

Også Bornholm og Nordkysten ser ud til at blive hårdt ramt. Her kan der komme vindstød med stormstyrke på omkring 25 m/s.

Denne vindstyrke kan ifølge DMI føre til betydelige skader på huse.

Resten af landet står også til at blive rusket godt igennem af blæsevejret. Her kan vindstødene få karakter af stormende kuling, som har kraft til at få tagsten til at flyve af.

Den stærke blæst kommer som følge af, at et lavtryk bevæger sig fra Norskehavet mod sydøst.

Vinden skaber også en risiko for, at vandstanden stiger nogle steder.

Samtidig er det ifølge Lars Henriksen en god idé at tænke sig om en ekstra gang, når man bevæger sig udenfor i blæsevejret.

- Man skal vare sig, hvis man går udenfor med vindstød med stormstyrke, siger han.

- Selvfølgelig skal man passe på, hvis det blæser så meget, at der ikke falder ting ned i hovedet på en.

Lars Henriksen forventer, at den stærke vind først har lagt sig onsdag formiddag.

Han fortæller, at blæsevejret ser ud til at blive efterfulgt af kold luft nordfra, der fører til et par dage med vintervejr med frost og lokale snebyger torsdag og fredag.