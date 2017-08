Kræftpatienter venter alt for længe på behandling

- Kræftpatienter skal have en hurtig udredning og behandling. Det er en patientrettighed - ikke bare en hensigtserklæring, siger ministeren.

Den skærpede indberetningspligt betyder, at regionerne frem til jul ud over at indberette overskridelser af de maksimale ventetider også skal indberette, hvor mange patienter der selv har valgt at vente.

Nogle kræftpatienter venter så længe, at det kan få indflydelse på deres mulighed for at blive raske, oplyser Sundhedsministeriet.

Der er blandt andet lange ventetider på behandlingen af en alvorlig kræftform som lungekræft.

Ud over den skærpede indberetningspligt indføres der også krav om et bedre og mere forpligtende samarbejde mellem landets kræftafdelinger - særligt på de mest tidskritiske kræftformer.

- Patientrettighederne er ikke til debat. For nogle kræftformer kan ventetid på selv få dage være et spørgsmål om liv og død.

- Jeg vil holde et vågent øje med, om det går den rigtige vej. Ellers må vi se på, om der skal yderligere initiativer til, siger Ellen Trane Nørby.

Det er særligt indberetninger fra Region Hovedstaden, der har vakt bekymring.

Sundhedsstyrelsen og regionerne skal på et møde senere på måneden vurdere, om initiativerne er tilstrækkelige.