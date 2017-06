Kræftoverlæge fra hospital i Viborg har flere klager bag sig

Men det er langtfra første gang, at den pågældende læge er involveret i klagesager, hvor brystkræft er blevet overset. Det skriver Jyllands-Posten.

Seks gange i løbet af de godt otte år, han har været ansat på hospitalet i Viborg, har patienter klaget til sundhedsmyndighederne, som har udtalt kritik af lægen.

Flere af de tidligere sager handlede om, at lægen har overset brystkræft hos kvinder, der var henvist til undersøgelse på grund af mistanke om brystkræft.

Der er i forbindelse med flere af klagesagerne udbetalt erstatning til de kræftramte kvinder. Det oplyser Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Lægen var ansat i fem år på Regionshospitalet i Randers, før han kom til Viborg. I Randers kender man til klagesager over den pågældende læge.

På Regionshospitalet i Viborg betegner Michael Braüner Schmidt det som meget usædvanligt, at en enkelt læge får så mange klagesager.

Han erkender, at det er "problematisk", at hospitalet ikke tidligere har handlet på de mange alvorlige klager, som gennem årene er blevet indgivet over den pågældende læge.

Den mandlige overlæge er nu blevet fritaget for alle sine opgaver. Det sker, fordi han er mistænkt for at undlade at lave en eller flere af de tre test, som man skal ved en undersøgelse for brystkræft.

Det var en intern kvalitetskontrol på sygehuset, som har rejst mistanke om fejl i overlægens undersøgelser.