Kræftens Bekæmpelse om oversete patienter: Må ikke ske

811 kvinder i Region Syddanmark er ved en fejl blevet indkaldt for sent til supplerende kræftundersøgelser.

En fejl, der ikke må ske.

Sådan betegner Kræftens Bekæmpelse en fejl i Region Syddanmark, der betyder, at 811 kvinder gennem de seneste to et halvt år er blevet indkaldt for sent til supplerende undersøgelse efter mistanke om brystkræft.

- Det er en beklagelig fejl, der ikke må ske. Men Region Syddanmark har gjort det rigtige ved hurtigst muligt at rette op på fejlen og kontakte de berørte kvinder, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.