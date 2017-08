Kræftens Bekæmpelse: Patienter dør mens de venter

Alt for mange kræftpatienter risikerer at dø, mens de venter på behandling, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard i en kommentar til nye alarmerende tal for ventetider på kræftbehandling.

Hver fjerde kræftpatient får ikke sin livsvigtige behandling til tiden. Det viser de nyeste tal for behandlingsventetider fra Sundhedsdatastyrelsen.

Ventetiden på kræftbehandling er dermed efter en lidt bedre periode nu igen droppet ned på samme niveau som for fire år siden.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt og et kæmpestort svigt fra regionernes side i forhold til deres løfter om at undgå unødig ventetid. Nu venter alt for mange kræftpatienter i stedet alt for længe med en sygdom, hvor hver dag tæller, siger Leif Vestergaard.

Alene i de seneste tre måneder er op mod 2000 kræftpatienter landet over ikke blevet behandlet til tiden.

Og fra første kvartal til andet kvartal i 2017 er andelen af patienter, der behandles til tiden, faldet fra 84 til 77 procent.

Spørgsmål: Men samfundet har jo ellers tilført enorme beløb til kræftområdet over en årrække for netop at nedbringe ventetiden på kræftbehandling. Hvad skal vi snart gøre?

- Vi skal sige klart til sygehusledelserne nu, at det her er fuldstændigt uacceptabelt. De kan ikke være bekendt at lade patienter vente på en behandling, hvor tid er så kritisk, siger han.

- Tænk, hvis vi gjorde det samme ved ofre fra trafikulykker. Tænk, hvis vi sagde, at vi kan altså først behandle dig om 14 dage, selv om du er i en livstruende situation. Det ville aldrig kunne accepteres, siger Leif Vestergaard.

Spørgsmål: Men hvem har aben nu?

- Aben ligger klart hos hospitalsledelserne. Kan de ikke løse opgaven, så må man finde nogle andre til at løse opgaven. Det er forfærdeligt trist, at der ikke er nogen hospitalsledelser, der har råbt op for længst og sagt, at vi har et problem, og vi har har brug for hjælp, siger han.

- Læger og sygeplejersker kæmper dagligt en hård kamp for at behandle patienterne til tiden.

- Men der er en hel række ting som hospitalsledelser er nødt til at sørge for at få på plads. Ellers spilder alle tiden, og patienterne især spilder kostbar levetid, mens de venter på livsnødvendig behandling.