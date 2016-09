Kræftens Bekæmpelse: Kampen mod rygning er halvhjertet

Udmeldingen kommer efter, at Statens Institut for Folkesundhed onsdag fremlagde nye tal, som viser, at 40 unge under 18 år hver dag begynder at ryge.

Indsatsen for at forebygge rygning blandt unge herhjemme har været halvhjertet, mener Kræftens Bekæmpelse.

- Ministeren forslår i sin nye kræftplan, at skoletiden skal være røgfri. Det er paradoksalt, når det kommer så mange år efter, man har indført en aldersgrænse for køb af tobak på 18 år.

- På den ene side har man haft en aldersgrænse og på den anden side, har man accepteret, at børnene går uden for skolens område og ryger, siger projektchefen for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær.

Ifølge projektchefen er de nye tal et vink med en vognstang om, at der er behov for markant større politisk opbakning og nye initiativer, som blandt andet har vist sig at være vejen frem i Norge.

- Sundhedsministeren foreslår, at der skal være en kampagne, hvilket er fint, men en enkelt svale gør jo ingen sommer. Der skal afsættes et årligt tocifret millionbeløb til den slags, hvis vi skal nå ministerens målsætning om en røgfri generation i 2030.

Hos Socialdemokraterne mener man også, at problematikken påkalder sig politisk opmærksomhed.

- Det virker som om, at sundhedsministeren har forladt en forebyggelsesdagsorden og ikke ser alvoren i øjnene, siger sundhedsordfører for socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen.

Tidligere på året kom socialdemokraterne med to konkrete forslag.

- Vi vil have neutrale cigaretindpakninger. Det skal hverken være en reklame eller smart at gå rundt med en cigaretpakke. Derudover skal cigaretterne være under disken og ikke på en reklamesøjle i butikkerne, siger han.