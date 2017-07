Kræftens Bekæmpelse: It-system blev ikke testet godt nok

Han har hele tiden troet, at det manglende overblik over kræftpatienterne i Region Hovedstaden skyldtes problemer med nogle registre, der skulle snakke sammen.

Mandag kan Politiken imidlertid fortælle, at Region Hovedstaden i nogle tilfælde slet ikke har fået registreret kræftpatienterne i systemet, og at man derfor ikke har overblik over deres behandlingsforløb.

- Jeg tror, at Region Hovedstaden gør det rigtige nu ved at ansatte mere personale, der kan få styr på tingene.

- Men det virker jo helt absurd, at man er nødt til at have mere personale til at håndtere et system, der skulle have hjulpet med at skabe overblik og sammenhæng, siger direktøren.

Leif Vestergaard Pedersen mener, at problemerne kan henføres til, at Sundhedsplatformen ikke var testet godt nok, inden systemet blev taget i brug.

- Vi har endnu ikke set det perfekte it-system. Vi ved godt, at når man slipper et system løs, så er der ikke grænser for, hvad brugerne kan finde på, og så finder man nogle fejl.

- Men mange af de problemer, man har hørt om, burde være fanget i testfasen, siger han.

Direktøren glæder sig derfor også over, at problemerne indtil videre er begrænset til Region Hovedstaden.

- Det er heldigvis kun Region Sjælland, der har besluttet sig for også at tage systemet i brug.

- De andre regioner har deres egne systemer, som selvfølgelig også har været ramt af problemer, men ikke nær i samme omfang, siger han.

Region Hovedstaden forventer, at man allerede næste år kan spare 102 millioner kroner som følge af effektiveringsgevinster ved Sundhedsplatformen.